Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона

Полузащитник Иван Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона, информирует клубная пресс-служба.

В период с июля по декабрь 26-летний хавбек провел 24 игры, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач и 4 раза был признан лучшим игроком матча РПЛ.

За Обляков проголосовало больше всего звездных болельщиков красно-синих и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в соцсетях победил полузащитник Аббос Файзуллаев. Голос генерального партнера клуба был отдан Облякову.

ЦСКА с 31 очком после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.