«Арсенал» дома проиграл «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата России. Пресс-служба туляков назвала обидным поражение от сине-бело-голубых.

«Все. Обидное поражение от чемпиона страны — 0:1», — написано в Twitter туляков.

?Все. Обидное поражение от чемпиона страны — 0:1. — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 10, 2019

Для «Зенита» это четвертая победа в пяти последних встречах РПЛ, команда Сергея Семака с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Арсенал» (19 очков) занимает седьмую строчку.

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