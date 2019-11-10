«Обидное поражение от чемпиона страны». «Арсенал» — о матче с «Зенитом»
16:12
«Арсенал» дома проиграл «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата России. Пресс-служба туляков назвала обидным поражение от сине-бело-голубых.
«Все. Обидное поражение от чемпиона страны — 0:1», — написано в Twitter туляков.
?Все. Обидное поражение от чемпиона страны — 0:1.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 10, 2019
Для «Зенита» это четвертая победа в пяти последних встречах РПЛ, команда Сергея Семака с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Арсенал» (19 очков) занимает седьмую строчку.
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