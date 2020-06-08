О переходе Вагнера в ЦСКА должны объявить в два часа ночи

Стало известно, когда Вагнер Лав подпишет контракт с ЦСКА. О соглашении объявят завтра, 9 июня, в 2:00 по московскому времени. Об этом сообщается в Instagram агентства игрока.

В июне форвард расторг соглашение с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента. В бразильском клубе Лав выступал с 2019 по 2020 год. На его счету 14 голов в 72 матчах за клуб.

Вагнер уже в третий раз перейдет в ЦСКА. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.