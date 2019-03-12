О домашних матчах "Крыльев Советов" будет сообщать иллюминация башни телецентра в Самаре

В Самаре оригинальным образом будут анонсироваться домашние матчи "Крыльев Советов". Как сообщил клуб на своем официальном сайте, о предстоящих играх жителям города будут напоминать специальные огни цветов "Крыльев Советов", которыми станут освещать башню телецентра.
Такая иллюминация предусмотрена за два дня до и после матча, а также в день игры.
Теперь о матчах #КрыльяСоветов на "Самара Арене" жителям города будут напоминать огни на башне телецентра на улице Советской Армии⚡⚡⚡🇸🇱– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 марта 2019 г.
За два дня до и после матча, а также в день игры ✌
Благодарим за реализацию идеи самарский ОРТПЦ в лице Марата Юсупова! 👏#СердцеСамары pic.twitter.com/6aZ2DxTxML
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