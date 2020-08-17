О чем Федун разговаривал с Тедеско? Отвечает Газизов
16:10
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, общался ли в последнее время владелец клуба Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско, который заболел ангиной.
— Разговаривал ли Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско? Как он отреагировал на его болезнь?
— Естественно. Обычная история, человек может заболеть — ангиной, гриппом. Я понимаю, куда вы клоните. Сейчас мы любую болезнь воспринимаем соответсвующим образом. Но история простая — Доменико заболел ангиной.
Напомним, что Тедеско из-за недомогания пропустил игру второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). (Дмитрий Гирин)
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