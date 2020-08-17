РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

О чем Федун разговаривал с Тедеско? Отвечает Газизов

16:10
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, общался ли в последнее время владелец клуба Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско, который заболел ангиной.

— Разговаривал ли Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско? Как он отреагировал на его болезнь?

— Естественно. Обычная история, человек может заболеть — ангиной, гриппом. Я понимаю, куда вы клоните. Сейчас мы любую болезнь воспринимаем соответсвующим образом. Но история простая — Доменико заболел ангиной.

Напомним, что Тедеско из-за недомогания пропустил игру второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). (Дмитрий Гирин)

Уфа — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 534
Все опросы
Как будет судить матч «Уфа» — «Спартак» арбитр Станислав Васильев?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир