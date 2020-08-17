О чем Федун разговаривал с Тедеско? Отвечает Газизов

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, общался ли в последнее время владелец клуба Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско, который заболел ангиной.

— Разговаривал ли Леонид Федун с главным тренером Доменико Тедеско? Как он отреагировал на его болезнь?

— Естественно. Обычная история, человек может заболеть — ангиной, гриппом. Я понимаю, куда вы клоните. Сейчас мы любую болезнь воспринимаем соответсвующим образом. Но история простая — Доменико заболел ангиной.

Напомним, что Тедеско из-за недомогания пропустил игру второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). (Дмитрий Гирин)