"Нужно взять за основу систему, которая существует в Германии". Колосков - о лимите

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона в интервью "СЭ" подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков.

– В среду исполком РФС может утвердить новый лимит на сезон-2020/21. Интересна ваша позиция, к какой формуле склоняетесь?

– На мой взгляд, слово "лимит" из нашего лексикона надо вообще убрать.

– Интересно.

– Нужно взять за основу систему, которая существует в Германии. А там четко прописано следующее. Лимита – нет, а есть особенности заявки клуба на сезон.

– Какие особенности?

– Из 25 игроков в заявке минимум 15 должны быть воспитанниками немецкого футбола. А в нашем случае – воспитанниками российского футбола.

– Россияне?

– Нет, нет. Вот тут как раз тонкий момент. Именно воспитанники российского футбола. Они могут быть узбеками, армянами, кем угодно. Это очень важно. Минимум 15. Причем трое из 15 должны быть воспитанниками местного, регионального футбола. А оставшиеся 10 – уже иностранцы – как из Западной Европы, так и из стран СНГ. Мне, кстати, не очень понятно, почему для белорусов сделали какие-то исключения. Завтра армяне попросят для себя преференции… Ерунда какая-то. В общем, если мы перенесем в Россию немецкую систему, то позволим нашим, российским футболистам попадать в заявку и будем стимулировать клубы на развитие футбола в своих регионах. Начнут лучше работать академии, ДЮСШ. (Виталий Айрапетов)

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