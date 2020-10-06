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«Нужно сделать все, чтобы болельщики остались на футболе». Семин — о возможном закрытии стадионов РПЛ для зрителей

11:06
Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский тренер Юрий Семин, который присутствовал на матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1), прокомментировал «СЭ» информацию о том, что московский клуб нарушил нормы посещаемости. Ранее генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сообщил, что на матче присутствовало 17 150 тысяч зрителей. РПЛ сомневается в этих данных и запросит у «Спартака» уточненные цифры.

— Ситуация на матче была нормальная, — рассказал Семин «СЭ». — Там, где я находился, все соблюдали нормы безопасности. А было ли на матче больше зрителей, чем разрешено, мне сложно посчитать. На мой взгляд, все было корректно и согласно всем сегодняшним нормам.

— Все идет к тому, что матчи будут проводить без болельщиков на трибунах. В России в период пандемии такого еще не было...

— Без болельщиков футбол очень скучный. У игроков, которые выходят на футбольное поле, такие же заниженные эмоции. Поэтому, нам нужно делать все возможное, чтобы болельщики были на футболе. (Севастиан Терлецкий)

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