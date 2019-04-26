Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве красно-белых. В пятницу стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.

- Об этом мы и не мечтали -

Пиджак сработался до дыр.

Совет директоров в печали

Решил теперь вручить мундир.

Нужна, похоже, диктатура,

Ведь без нее нельзя никак.

Сменили всю номенклатуру,

Чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью,

Чтоб чемпионом стал "Спартак".

К столетию может и не выйти -

Тогда вернут назад пиджак, - сказал Назаров, на видео, опубликованном в Инстаграме.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги (0:3).

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