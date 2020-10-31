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«Ну в тройке пока». Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Ростова»

20:27
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита-2», экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов иронично отреагировал на поражение «Спартака» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Ну в тройке пока, в тройке...» — написал Радимов в Twitter, добавив красный и белый кружки, намекая на «Спартак».

Красно-белые сохраняют лидерство в таблице, но могут упустить его 1 ноября после игр ЦСКА с «Ротором» и «Зенита» с «Химками».

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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