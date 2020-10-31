«Ну в тройке пока». Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Ростова»
Главный тренер «Зенита-2», экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов иронично отреагировал на поражение «Спартака» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:1).
«Ну в тройке пока, в тройке...» — написал Радимов в Twitter, добавив красный и белый кружки, намекая на «Спартак».
Ну в тройке пока, в тройке ???— Владислав Радимов (@radimov02) October 31, 2020
Красно-белые сохраняют лидерство в таблице, но могут упустить его 1 ноября после игр ЦСКА с «Ротором» и «Зенита» с «Химками».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.