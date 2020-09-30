«Ну, ребят, заряжай!». «Спартак» вспомнил легендарную победу над «Реалом» в Лиге чемпионов

30 сентября 1998 года, ровно 22 года назад «Спартак» обыграл «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники». В составе «Реала» в то время блистали молодые Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Предраг Миятович и Рауль, а возглавлял «Королевский клуб» Гус Хиддинк.

Счет в матче открыл форвард «сливочных» Рауль, но красно-белые ответили мячами Ильи Цымбаларя и Егора Титова.