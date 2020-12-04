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Нойштедтер рассказал о том, повлияла ли на него смена позиции

14:47
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Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о том, как на него повлияла смена позиции. При новом главном тренере бело-голубых, Сандро Шварце, футболист чаще появлялся на позиции опорного полузащитника.

— Для меня нет проблем, связанных с амплуа. Да, ты по-разному действуешь. В опорной ты больше участвуешь в игре, в атаке. Ты организуешь людей впереди. А в обороне — надо читать всю игру и контролировать опорную зоны. Где буду нужен — там и буду играть.

(Наталья Юрина)

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