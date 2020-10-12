Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, какая судьба ждет полузащитника Оливье Тилля, который был переведен в дубль прежним главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

«По разным причинам игроки уходят в дубль, — заявил Мирзагулов клубному YouTube-каналу. — Конечно, новый тренер посмотрит на него и примет решение. Здесь мы не будем на это влиять».