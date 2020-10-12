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«Новый тренер посмотрит на него и примет решение». Мирзагулов — о будущем Тилля

13:25
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, какая судьба ждет полузащитника Оливье Тилля, который был переведен в дубль прежним главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

«По разным причинам игроки уходят в дубль, — заявил Мирзагулов клубному YouTube-каналу. —  Конечно, новый тренер посмотрит на него и примет решение. Здесь мы не будем на это влиять».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCmUHkbMOVk40Hc2jfi51uig

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