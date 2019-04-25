Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней бразилец запечатлен с новой короткой прической.



В текущем сезоне Адриану провел 30 матчей за "Спартак", забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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