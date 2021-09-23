Новый глава департамента судейства РФС оценил уровень российских арбитров

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра оценил уровень российских арбитров.

— Как вы можете оценить нынешний уровень российских арбитров?

— Насколько вы знаете, РПЛ сейчас занимает 10-е место в рейтинге УЕФА. Нужно отметить, что футбол высшего уровня невозможен без судейства высшего уровня. И наоборот. Эти два направления должны развиваться вместе. Наша цель заключается в том, чтобы повысить уровень судейства, так же как тренеры команд будут работать над уровнем своих игроков. Венец этого процесса — успешное выступление сборной на европейских турнирах и чемпионате мира. В этом мы видим нашу общую задачу, — сказал Перейра.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.