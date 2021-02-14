Новый генеральный директор «Локо» рассказал, кто позвал его в клуб

Во второй части большого интервью «СЭ» генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, кто пригласил его в клуб и собеседовал ли его глава РЖД Олег Белозеров.

Также он ответил на подозрения, что его назначение связано с работой в футбольном клубе правительства России «Росич», где Леонченко был главным тренером и директором, а под его руководством играли бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, нынешний председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник и член совета директоров Дмитрий Булыкин.

— Кто и как предложил вам стать генеральным директором «Локомотива»? Сразу ли согласились?

- Все произошло очень быстро. Был проект, которым занимался полтора года, — я работал советником губернатора Воронежской области Александра Гусева по спорту. Задача была создать условия не только для роста «Факела», но и в целом для развития футбола в очень интересном, по-настоящему футбольном регионе. Создали академию, есть проект стадиона на 8 тысяч зрителей, который может быть расширен до десяти в случае выхода в премьер-лигу.

Я был глубоко вовлечен во все эти проекты, и тут непосредственно от руководства РЖД поступило предложение. Решение я принял мгновенно, встретился с губернатором. Для меня очень важно, чтобы те процессы, которые мы начали в области, продолжались. Об этом и говорили. К моему назначению Гусев отнесся с пониманием, тем более что амбициозный проект будет и далее развиваться генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.

— Было ли у вас при назначении собеседование лично с главой РЖД Олегом Белозеровым?

— Было, и не только оно. РЖД — очень большая и мощная структура, и не сомневаюсь, что обо мне собиралась вся информация. Назначение на позицию генерального директора — очень серьезный шаг для любой организации, тем более когда ставится задача быть одними из лучших по всем направлениям. А иного в «Локомотиве» быть не может.

(Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Владимира Леонченко