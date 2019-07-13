Новосельцев, Полоз, Цаллагов и Набиуллин - в стартовом составе "Сочи" на матч со "Спартаком"

Стал известен состав "Сочи" на матч 1-го тура чемпионата России против "Спартака". Южане дебютируют в премьер-лиге, с первых минут на поле появятся четыре бывших футболиста "Зенита": Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин. Место в воротах займет воспитанник петербуржцев Николай Заболотный.

Полностью заявка "Сочи" выглядит следующим образом: Заболотный - Калугин, Новосельцев, Миладинович, Маргасов - Цаллагов - Бурмистров, Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз; запасные - Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуро, Лагатор, Обухов, Карапетян.

"Спартак" - "Сочи": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 13 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)