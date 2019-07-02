Новосельцев и Цаллагов уходят из "Зенита"

"Зенит" объявил об уходе защитников Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева. Новосельцев присоединился к питерцам в августе 2016 года, провел за них 9 матчей. С января 2018 он на правах аренды играл за тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов".

Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в декабре 2016 года, провел за сине-бело-голубых 8 игр, отдал 1 голевой пас. Последние два сезона он провел в "Динамо" и "Рубине" также на правах аренды.

В сезоне-2018/19 Цаллагов отыграл за "Рубин" 16 игр в РПЛ, на счету Новосельцева 20 игр и 1 гол за "Анжи" и "Ростов".