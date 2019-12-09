Новогодний вид стадиона «Краснодара». Очень красиво
15:25
В Twitter российской премьер-лиги опубликовано фото стадиона «Краснодара» в праздничном освещении. По периметру арены горит число «2020».
Стадион «Краснодара» как отдельный вид искусства ?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 9, 2019
? https://t.co/EwctoWpAOK
#РПЛ #Краснодар pic.twitter.com/0mOKnrNDUQ
Стадион «Краснодар» был построен в 2016 году. Арена вмещает 35 179 зрителей.
После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 35 очков.
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