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Новогодний вид стадиона «Краснодара». Очень красиво

15:25
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В Twitter российской премьер-лиги опубликовано фото стадиона «Краснодара» в праздничном освещении. По периметру арены горит число «2020».

Стадион «Краснодар» был построен в 2016 году. Арена вмещает 35 179 зрителей.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 35 очков.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/rfpl/status/1204011941091512321

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