Новиков считает, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом России

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

— Все предыдущие игры были для нас испытанием, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Очередная игра с лидером первенства, с командой, которая, скорее всего, станет чемпионом. Нам интересно посмотреть, что мы из себя представляем, на каком уровне находимся. Какие-то тактические моменты, мы, конечно, поправили, но подготовка особенно не отличалась от подготовки к игре с «Локомотивом».

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 24 балла и 6-я строчка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

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