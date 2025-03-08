Новиков: «Мостовому будет очень сложно добиться успеха в роли тренера»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал намерение экс-футболиста сборной России Александра Мостового стать тренером.

«Да, я читал о его стремлениях стать тренером. Судя по стихам Александра, которые он написал после получения тренерской лицензии, у Мостового огромные планы. Но смогут ли они воплотиться в жизнь? При всем уважении к Александру, шансов мало. Все же он не работал тренером после завершения карьеры, а прошло уже много времени с тех пор. Посмотрим, что ждет его в будущем, желаю ему удачи, но пригласит ли его на работу клуб РПЛ? А на низшие лиги, судя по его комментариям, Мостовой не согласен — вот и может получиться некий замкнутый круг в этой истории», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В статусе футболиста Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.

Мостовой проходил обучение в период с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с ним в группе были Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные экс-футболисты. Во время учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».