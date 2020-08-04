Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных приоритетах команды

«Ведутся переговоры с еще двумя игроками средней линии, мы говорим о середине поля, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Если будет возможность, мы возьмем еще одного атакующего игрока и, может быть, на позицию защитника. Но приоритет — это середина поля. Это те позиции, которые нам нужны здесь и сейчас, побыстрее. Что касается всего остального — трансферное окно длительное. Посмотрим, что будет дальше. Основная задача — взять два-три игрока в центральную ось перед началом чемпионата».

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.