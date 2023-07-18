Новичок «Зенита» рассказал, что мог перейти в клуб из Италии или Англии
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» признался, что мог перейти в один из европейских чемпионатов.
— Ты родился и всегда жил в Сан-Паулу, но в 23 года переехал в Россию. Не опасался ехать так далеко или, напротив, давно хотел покинуть «Коринтианс»? — вопрос Ду Кейросу.
— Я всегда мечтал перебраться в Европу, попробовать свои силы на другом континенте. Поэтому я воспринял эту возможность как громадный шанс, которым нужно воспользоваться. А опасаться мне было нечего. Страх — это вообще не то слово, которое я привык употреблять, ведь в жизни я видел множество куда более неприятных и страшных вещей, чем путешествие из Бразилии в Россию. Тем более что за пределами Южной Америки я уже бывал — с детскими и юношескими командами «Коринтианса» я играл на различных турнирах в Ирландии, Германии и Англии.
— А предложения из Европы тебе поступали?
— Насколько я слышал, на моих представителей выходили клубы из Италии и Англии, но предложения не устроили «Коринтианс», — сказал Ду Кейрос «СЭ».
23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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