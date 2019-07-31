Новичок "Уфы": "Не исключаю, что в Instagram cтану подписываться не "молодой бык", а "жалящая пчела"

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев, который продолжит карьеру в "Уфе" на правах аренды, рассказал о адаптации в новой команде.

- Сразу же согласился на переход в "Уфу", думаю, что это шаг вперед, - рассказал в интервью клубной пресс-службе Голубев. - Тренировка прошла на позитивных эмоциях, буду готовиться к следующему матчу.

Раньше в Instagraм под своими фотографиями я ставил хэштег "бык молодой", теперь это будет не уместно, может быть тогда молодой уфимец? Молодая или жалящая пчела? Подумаю.

Арендное соглашение с футболистом заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".

Артём Голубев: Как только получил предложение от «Уфы», сразу ответил согласием



Новичок ФК «Уфа» рассказал о переходе в команду, позиции на поле, конкуренции, своих целях и о хэштеге #быкмолодой



Давайте поможем Артёму выбрать новый хэштег 😉https://t.co/Za79S94mXn — ФК УФА (@UfaFc) July 31, 2019

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