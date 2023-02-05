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Новичок «Локомотива» Конти заявил, что стал бы голосовать за Месси на выборах президента Аргентины

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Херман Конти заявил, что поддержал бы аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в случае выдвижения его кандидатуры в президенты Аргентины.

— В Аргентине динамичная ситуация внутри страны. Если Месси будет баллотироваться в президенты, отдашь ему свой голос?

— Конечно, — цитирует Конти Sport24.

35-летний Месси является победителем Олимпийских игр в Пекине, чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы в составе сборной Аргентины.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-05-novobranets-lokomotiva-konti-golosovalby-za-messi-na-vyborakh-prezidenta-argentiny

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Лионель Месси
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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