Новичок «Локомотива» Конти заявил, что стал бы голосовать за Месси на выборах президента Аргентины

Защитник «Локомотива» Херман Конти заявил, что поддержал бы аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в случае выдвижения его кандидатуры в президенты Аргентины.

— В Аргентине динамичная ситуация внутри страны. Если Месси будет баллотироваться в президенты, отдашь ему свой голос?

— Конечно, — цитирует Конти Sport24.

35-летний Месси является победителем Олимпийских игр в Пекине, чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы в составе сборной Аргентины.