Защитник «Локомотива» Пабло Кастро в интервью «СЭ» рассказал о том, как он переживал разрыв крестов в прошлом сезоне.

— Болельщиков «Локо» очень волнует ваша травматичность. Есть статистика, что вы пропустил больше 600 дней за последние шесть лет.

— Да, у меня были повреждения. Последняя травма была в 2019 году — разрыв крестообразных связок. Долго лечился, но после этого у меня не было проблем. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива». Я очень профессионально отношусь к себе и много работаю над тем, чтобы минимизировать риск травм.

— В одном из интервью вы сказали, что разрыв крестов заставил вас иначе посмотреть на жизнь. Расскажите подробнее.

— Любой спортсмен, получивший тяжелый травму, которая отлучает его от любимой деятельности, начинает много думать обо всех аспектах своей жизни. Человек всегда задумывается о том, что он может исправить или улучшить в своей жизни. У тебя просто слишком много свободного времени, потому что ты вырван из привычного цикла.

(Севастиан Терлецкий)