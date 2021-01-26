Новичок «Локо» Пабло — об опасениях болельщиков относительно его травматичности. Он пропустил больше 600 дней за шесть лет
Защитник «Локомотива» Пабло Кастро в интервью «СЭ» рассказал о том, как он переживал разрыв крестов в прошлом сезоне.
— Болельщиков «Локо» очень волнует ваша травматичность. Есть статистика, что вы пропустил больше 600 дней за последние шесть лет.
— Да, у меня были повреждения. Последняя травма была в 2019 году — разрыв крестообразных связок. Долго лечился, но после этого у меня не было проблем. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива». Я очень профессионально отношусь к себе и много работаю над тем, чтобы минимизировать риск травм.
— В одном из интервью вы сказали, что разрыв крестов заставил вас иначе посмотреть на жизнь. Расскажите подробнее.
— Любой спортсмен, получивший тяжелый травму, которая отлучает его от любимой деятельности, начинает много думать обо всех аспектах своей жизни. Человек всегда задумывается о том, что он может исправить или улучшить в своей жизни. У тебя просто слишком много свободного времени, потому что ты вырван из привычного цикла.
(Севастиан Терлецкий)
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