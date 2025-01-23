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Сегодня, 17:05

Новичок «Факела» Габараев объяснил решение перейти в клуб желанием быть ближе к дому

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник Альберт Габараев объяснил причины своего перехода из казахстанского «Тобола» в «Факел».

22 января Габараев подписал контракт с воронежским клубом до лета 2027 года

«Считаю, что как минимум уровень соперников в РПЛ на порядок выше. Соответственно, и мотивация выше, и личный рост. Плюс нужна была уже смена обстановки, все-таки хотелось играть поближе к дому. Эти и пара других факторов сыграли определенную роль в принятии решения. «Тобол» всегда останется в моем сердце. И я не говорю: «Прощай», а всего лишь: «До встречи», — заявил Габараев Legalbet.kz.

Габараев выступал за клуб из Костаная с февраля 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 31 матч за «Тобол» во всех турнирах.

Источник: Legalbet
ФК Тобол
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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