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Новичок ЦСКА Седрик Гогуа никогда не слышал о своем однофамильце Гогите Гогуа

13:18
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Новичок ЦСКА полузащитник Седрик Гогуа заявил, что грузинский хавбек Гогита Гогуа,выступавший за клубы РПЛ, не является его родственником.

— О Гогите я не слышал, но грузинский вратарь в одной из команд, за которые я играл, говорил, что у меня фамилия почти как у грузина, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Гогуа. — Но небольшая разница все-таки есть. Во французском языке есть еще одна буква, которая не видна.

Гогита Гогуа выступал в РПЛ за «Спартак» из Нальчика, «Химки», «Сатурн» и «Волгу».

Матч 8-го тура «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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