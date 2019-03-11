Нобель Арустамян: "Некая группа людей подарила Игнатьеву автомобиль и завоевала его расположение"

Комментатор Нобель Арустамян в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч премьер" рассказал о ситуации с нападающим "Краснодара" Иваном Игнатьевым. Ранее стало известно, что стороны не договорились о новом контракте.

- Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарили ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей, - сказал Арустамян. - Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с "Краснодаром" не подписывает, он в дубле и с новой машиной.

Игнатьев и "Краснодар": авто, агенты, деньги