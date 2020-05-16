Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам и пообещал ответить на их вопросы после 31 мая. Об отставке специалиста было объявлено 14 мая, его должность займет серб Марко Николич

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы» — написал Семин в Instagram, добавив фан-арт с подписью «No Semin — no party».