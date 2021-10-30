«Локомотив» вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» уступил «Локомотиву» (1:2) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

На 31-й минуте счет в матче открыл Илья Берковский. Рифат Жемалетдинов на 38-й минуте сравнял результат. Решающий гол в концовке забил Иван Миладинович в свои ворота.

«Локо» набрал 24 очка и поднялся на второе место. У «Нижнего» 14 очков и 11-е место.

В следующем туре «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Ахматом», а «Локомотив» — со «Спартаком».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (0:0)