Николич заявил, что в «Локомотиве» будет ротация состава

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) во втором туре Тинькофф-чемпионата России.

— Были моменты, чтобы закончить матч раньше, — заявил он. — В перерыве чуть-чуть корректировали позиции, мы создали компактность, чтобы не было зон для соперников. Если дашь им возможность играть на контратаках, то «Краснодар» очень опасен. Им нельзя было давать зоны за спиной. Уже через три дня у нас следующий матч. Думаю, что в составе появятся новые футболисты. (Севастиан Терлецкий)