Николич пожаловался на потерю трех капитанов «Локо» перед матчем с «Ахматом»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич посетовал на потери в составе в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». «Локо» не может рассчитывать на дисквалифицированных Гильерме и Ведрана Чорлуку, продолжает восстановление Дмитрий Баринов, а Антон Миранчук простудился.
— У нас нет трех капитанов — Гильерме, Чорлуки и Баринова, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — Плюс Антон Миранчук чувствует себя не очень хорошо. Выпустили наилучший состав, уверен, что он будет биться сегодня против агрессивной команды. Если будем играть с хорошей дисциплиной, то сможем показать хороший футбол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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