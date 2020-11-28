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Николич пожаловался на потерю трех капитанов «Локо» перед матчем с «Ахматом»

18:45
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич посетовал на потери в составе в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». «Локо» не может рассчитывать на дисквалифицированных Гильерме и Ведрана Чорлуку, продолжает восстановление Дмитрий Баринов, а Антон Миранчук простудился.

— У нас нет трех капитанов — Гильерме, Чорлуки и Баринова, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — Плюс Антон Миранчук чувствует себя не очень хорошо. Выпустили наилучший состав, уверен, что он будет биться сегодня против агрессивной команды. Если будем играть с хорошей дисциплиной, то сможем показать хороший футбол.

Ахмат — Локомотив

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