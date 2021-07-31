Николич отказался обсуждать тему Крыховяка: «В ближайшее время клуб ответит на вопрос»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА не захотел обсуждать тему ухода из команды полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Уход Крыховяка? Я не думал, что у нас будет такой первый вопрос, — сказал Николич в эфире канала «Матч премьер». — У нас впереди дерби, на поле будут 22 игрока. По Гжегожу: у меня были с ним хорошие отношения, но я не готов обсуждать эту тему. Уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление и ответит на этот вопрос».
Матч ЦСКА — «Локомотив» начнется в 20.00 по московскому времени. Крыховяк не попал в заявку на эту игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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