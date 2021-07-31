Николич отказался обсуждать тему Крыховяка: «В ближайшее время клуб ответит на вопрос»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА не захотел обсуждать тему ухода из команды полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Уход Крыховяка? Я не думал, что у нас будет такой первый вопрос, — сказал Николич в эфире канала «Матч премьер». — У нас впереди дерби, на поле будут 22 игрока. По Гжегожу: у меня были с ним хорошие отношения, но я не готов обсуждать эту тему. Уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление и ответит на этот вопрос».

Матч ЦСКА — «Локомотив» начнется в 20.00 по московскому времени. Крыховяк не попал в заявку на эту игру.