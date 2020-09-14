Николич остался недоволен результатом матча «Локо» с «Ростовом». Но назвал его справедливым

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после гостевого матча 7-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (0:0) сказал, что его не устроила ни игра, ни исход на непростом выезде. Однако подчеркнул: оба соперника не заслужили победу.

— Нет, мы недовольны результатом. Мы хотели забрать три очка, но не получилось, — сказал Николич в комментарии для прессы. — Был очень трудный, тяжелый матч. В игре было много тактики: и наша команда, и «Ростов» много и хорошо двигались, было трудно создавать моменты. Но и у нас, и у ростовчан возможности имелись (наверное, у них — больше). И они нам, и мы им создали проблемы на флангах, в последние полчаса были возможности проводить контратаки. Думаю, исход справедлив, никто сегодня не заслужил победы.

— А игрой вы тоже недовольны?

— Мы знали, что будет трудно. Здесь, в Ростове, нелегко играть. «Ростов» активно прессингует. Но мы хорошо двигались в первые 15-20 минут. Понимали, что они не смогут так провести весь матч — и в конце обязательно будут возможности для контратак. Так и было. Просто не получилось воспользоваться возможностями. Не могу сказать, что доволен игрой и результатом. Но у «Ростова» — хорошая команда, с ней тяжело на ее поле, это был тяжелый матч.

— Неделя до матча с «Тамбовом» — лучше, чем напряженный график в августе?

— Это нам поможет. Сейчас, когда была пауза, мы не могли поработать со всей командой, потому что многие были в сборных. Теперь будут три недельных цикла — впервые за то время, что я здесь (а это — четыре месяца). Можно поработать и над тактикой, и заняться физподготовкой — всем, чем нужно. (Артем Агапов)