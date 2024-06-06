Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:19

Николич: «Я счастлив вернуться в Россию. Для меня честь тренировать такую команду, как ЦСКА»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский тренер Марко Николич прокомментировал подписание контракта с московским ЦСКА. 44-летний специалист отметил, что очень рад возвращению в Россию.

В четверг, 6 июня, стало известно, что армейцы заключили контракт с Николичем до конца сезона-2025/26.

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за xемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат. ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде», — приводит пресс-служба клуба слова Николича.

Николич в разные годы своей тренерской карьеры работал в «Партизане», «Олимпии», «Войводине», юношеской сборной Сербии. В сезоне-2020/21 он возглавлял «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Последним местом работы серба был «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, который он покинул в мае этого года.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
1
2
Читайте также
Мирра Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Члены сборной Италии по горнолыжному спорту погибли в Альпах
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Тошич — о возможном трансфере Зукича в ЦСКА: «Насколько я знаю, они довольны тем, как он играет»
Тошич — о ЦСКА: «Очень надеюсь, что с приходом Николича будут лучшие времена!»
ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона
В «Ахмате» заявили, что хотят продлить контракт с защитником Богосавацом
Президент банка «ВТБ» Костин о чемпионских амбициях «Динамо»: «Будем ориентироваться на 2025 год»
В «Ахмате» заявили о переговорах по новому контракту полузащитника Тимофеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона

Тошич — о ЦСКА: «Очень надеюсь, что с приходом Николича будут лучшие времена!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости