Николич: «Думаю, что мы ответили на все разговоры»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1) отметил поддержку домашних трибун.

— Благодарен болельщикам за поддержку. Думаю, что мы ответили на все разговоры. Возможно, во втором тайме где-то не хватило сил, приходилось импровизировать. Но я доволен командой. Очевидно, что у нас есть командный дух. Хочу поздравить каждого! Три очка у нас. С таким командным духом продолжаем дальше, — сказал тренер.

Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, «Краснодар» занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях с московским «Динамо» 27 августа. В этот же день «Краснодар» примет казанский «Рубин».