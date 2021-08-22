Николич: «Думаю, что мы ответили на все разговоры»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1) отметил поддержку домашних трибун.
— Благодарен болельщикам за поддержку. Думаю, что мы ответили на все разговоры. Возможно, во втором тайме где-то не хватило сил, приходилось импровизировать. Но я доволен командой. Очевидно, что у нас есть командный дух. Хочу поздравить каждого! Три очка у нас. С таким командным духом продолжаем дальше, — сказал тренер.
Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, «Краснодар» занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях с московским «Динамо» 27 августа. В этот же день «Краснодар» примет казанский «Рубин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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