Николай Наумов: «Среди россиян есть два сильных нападающих. Дзюба и Кокорин. А кто еще?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил решение клуба не подписывать контракт с нападающим Александром Кокориным. Форвард летом на правах свободного агента присоединился к «Спартаку».

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Sport 24 объяснил, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина: В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия. Это произошло по финансовым или по политическим причинам? Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности".

— Мне странно слышать про какие-то поведенческие моменты, — сказал Наумов. — На первом месте должны стоять спортивные показатели. Ведь неприятности могут случиться с любым человеком, даже с очень адекватным. Не зря в России часто говорят: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Всякое бывает. Если так рассуждать, то вообще никого не надо подписывать!

— Уверены, что Кокорин больше не попадет ни в какую историю?

— Я его не идеализирую. Прекрасно знаю, что это за человек. Сейчас Кокорин выбирал не клуб, а контракт.

— Деньги?

— Да. Это его последний крупный контракт. Человеку уже под 30. Он не может этого не учитывать. Я же прекрасно помню, почему мы не смогли удержать его в «Локомотиве». Просто «Динамо» предложило гораздо больше. Вот и все. А Саша тогда еще ни одной игры не провел за нашу молодежку...

— Вы его и сейчас осуждаете?

— Ни в коем случае! Сегодня он выбирал именно контракт. Это его решение, его право. «Спартак» дал хорошие условия. Если бы «Локомотив» предложил больше, он бы оказался в этом клубе. Да даже если бы повторил предложение красно-белых. Кокорин вырос в «Локомотиве». Скорее всего, он бы выбрал железнодорожников.

После всех неурядиц, после тюрьмы Саше надо сейчас заработать. И тут появилась такая возможность. Считаю, он выжал максимум из сложившейся ситуации. Да даже если бы «Сочи» перебил вариант «Спартака», он там бы и остался.

— А вы считаете, он пригодился бы сейчас «Локо»?

— Однозначно! Получилась бы красивая, добрая история — возвращение в родной дом. Он помог бы команде. Сейчас он один из лучших российских нападающих.

— Думаете?

— Да. Я не беру легионеров. Есть Дзюба, а кто еще? Дзюба и Кокорин. Вот и все. Не думаю, что сейчас Федя Смолов сильнее Александра. Поверьте мне: Кокорин будет лучшим в «Спартаке». Надо отдать ему должное. Он очень любит футбол, беззаветно ему предан. Глупо осуждать его за то, что он хочет взаимности (смеется). Такой он человек. Да, наверное, не всем хорош. Но форвард однозначно сильный. (Виталий Айрапетов)

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