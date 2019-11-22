Николай Гиоргобиани: «В Сочи висели плакаты с фотками Бекхэма и подписью: «Мы от него отказались»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Сочи» рассказал об одноименном городе, в котором родился.

— Город Сочи — это мой самый любимый уголок нашей страны, — приводит слова полузащитника пресс-служба «Уфы». — Здесь я все люблю — погода самая шикарная, причем целый год, я бы вообще не уезжал отсюда. Море, солнце, люди, атмосфера. Но с другой стороны, может быть, от того что я родился здесь, мне все нравится. Особо по миру я не путешествовал. Все свободное время, если есть каникулы, стараюсь поехать в Грузию, помочь бабушке с дедушкой по дому, поспособствовать, так сказать, развитию грузинской деревни.



— ФК «Сочи», в котором ты играл несколько лет назад, и ФК «Сочи», который приезжает сейчас в Уфу. Чем они различаются?

— Самая большая разница — это лига. Там была вторая, тут премьер-лига. Соответственно, совсем другое гораздо больший интерес проявляют к новой команде. Люди ходят, им нравится, всё-таки очень давно, почти двадцать лет, клуб из Сочи не играл в Высшем дивизионе. Еще был у нас футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» в начале десятых годов. По всему городу висели плакаты с фотками Бэкхема и подписью «Мы от него отказались».

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