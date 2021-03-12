Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николаев — о решениях КДК по Жиго и Фомину: «Полностью доверяю экспертной комиссии»

15:11
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Не вижу смысла что-то здесь обсуждать. Решение экспертно-судейской комиссии — закон. Это надо принять как должное. Я согласен с таким решением, потому что половина членов судейской комиссии — независимые и известные в прошлом иностранные арбитры. Я им целиком и полностью доверяю», — сказал Николаев «СЭ».

Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Встреча пройдет в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5037
Все опросы
Как закончится дерби «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир