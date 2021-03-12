Николаев — о решениях КДК по Жиго и Фомину: «Полностью доверяю экспертной комиссии»
Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Не вижу смысла что-то здесь обсуждать. Решение экспертно-судейской комиссии — закон. Это надо принять как должное. Я согласен с таким решением, потому что половина членов судейской комиссии — независимые и известные в прошлом иностранные арбитры. Я им целиком и полностью доверяю», — сказал Николаев «СЭ».
Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Встреча пройдет в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).
(Владимир Пушкарев)
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