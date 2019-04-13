Никола Влашич: "Все, кто видел фол Фернандеса, говорят, что там не было красной карточки"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о красной карточке Мариу Фернандеса в матче 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:3).
– Что произошло и что вы можете сказать о рефери?
– Красная карточка стала настоящим ударом для нас. И Мариу – один из наших лучших игроков. Мы посмотрели повторы и поняли: там не было удаления. Что касается счета, то должна быть ничья, 2:2. Но третий гол – это гол, который получается раз в жизни. Про рефери: часто они судят хорошо, но сегодня я не могу сказать так. Сейчас же мы думаем о следующей игре.
– Мариу Фернандес сказал, что там не было красной.
– Конечно. Все, кто видел этот эпизод, говорят, что там не было красной карточки. Но рефери принял другое решение. Не знаю, как это произошло. Но вот так.
– Как вы себя чувствуете?
– Немного побаливает нога, но до следующего матча еще есть время восстановиться и, думаю, я буду в порядке. (Илья Егоров)
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