Никола Влашич: "Все, кто видел фол Фернандеса, говорят, что там не было красной карточки"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о красной карточке Мариу Фернандеса в матче 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:3).

– Что произошло и что вы можете сказать о рефери?

– Красная карточка стала настоящим ударом для нас. И Мариу – один из наших лучших игроков. Мы посмотрели повторы и поняли: там не было удаления. Что касается счета, то должна быть ничья, 2:2. Но третий гол – это гол, который получается раз в жизни. Про рефери: часто они судят хорошо, но сегодня я не могу сказать так. Сейчас же мы думаем о следующей игре.

– Мариу Фернандес сказал, что там не было красной.

– Конечно. Все, кто видел этот эпизод, говорят, что там не было красной карточки. Но рефери принял другое решение. Не знаю, как это произошло. Но вот так.

– Как вы себя чувствуете?

– Немного побаливает нога, но до следующего матча еще есть время восстановиться и, думаю, я буду в порядке. (Илья Егоров)

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