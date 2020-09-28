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Никола Влашич: «Переход Ловрена и возможный трансфер Манджукича подтверждают, что уровень РПЛ растет»

21:02
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал об уровне Тинькофф РПЛ на данный момент.

«Общая стоимость РПЛ на данный момент составляет почти 900 миллионов. Это седьмой показатель в Европе. Можно вспомнить трансфер Ловрена в «Зенита». Сейчас есть разговоры о трансфере Манджукича в «Локомотива». Знаете, я изначально немного и удивился. С другой стороны, надо сказать, что с каждым матчем играть в РПЛ становится все сложнее», — цитирует Sportske Novosti Влашича.

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