Никола Влашич: «Переход Ловрена и возможный трансфер Манджукича подтверждают, что уровень РПЛ растет»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал об уровне Тинькофф РПЛ на данный момент.

«Общая стоимость РПЛ на данный момент составляет почти 900 миллионов. Это седьмой показатель в Европе. Можно вспомнить трансфер Ловрена в «Зенита». Сейчас есть разговоры о трансфере Манджукича в «Локомотива». Знаете, я изначально немного и удивился. С другой стороны, надо сказать, что с каждым матчем играть в РПЛ становится все сложнее», — цитирует Sportske Novosti Влашича.