Никола Влашич - о повреждении: "Пока информации нет"

После победы над "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0) полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал состояние своего здоровья.

- Сейчас ничего не понятно. Завтра будет МРТ, - сказал Влашич.

Хорватский хавбек получил повреждение во втором тайме, на 62-й минуте его заменил форвард Такума Нисимура. (Константин Колмаков)

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