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27 января 2018, 19:08

Никола Максимович: "Помощники Карреры сказали, что Мистер видит меня в "Спартаке"

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Новичок "Спартака" Никола Максимович сказал, что до перехода в клуб не общался с главным тренером Массимо Каррерой. Серб, арендованный красно-белыми у "Наполи" до конца сезона, отметил, что в России намерен стать сильнее в профессиональном плане.

– Общались с Каррерой до трансфера?

– Напрямую нет, только с помощниками. И они сказали, что Мистер видит меня в своей команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу все, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

– Многих болельщиков смущает, что вы довольно мало играли в "Наполи"?

– Были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. А когда вернулся в строй, то меня ждала высочайшая конкуренция с хорошими защитниками: Кулибали, Кирикеш, Альбиоль (в первой части сезона Максимович принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. - Прим. "СЭ"). Плюс изначально было сложно привыкнуть к требованиям тренера. Он о-очень щепетилен. Следит, чтобы в обороне все соблюдалось с точностью до миллиметра! Сейчас "Наполи" отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью с Николой Максимовичем

Влад Кирикеш
Никола Максимович
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

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