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«Никогда не забудем Вас». «Спартак» — о годовщине со дня рождения Федора Черенкова

12:24
Федор Черенков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Черенков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сегодня мог исполниться 61 год бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Пресс-служба красно-белых опубликовала сообщение, посвященное игроку.

 — 61 год назад родился Федор Черенков, — говорится в сообщении. — Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам. Народный футболист Народной команды. Мы никогда не забудем Вас, Федор Федорович!

В составе «Спартака» Федор Черенков трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в Москве.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1286936518687371264

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