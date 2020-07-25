«Никогда не забудем Вас». «Спартак» — о годовщине со дня рождения Федора Черенкова
Сегодня мог исполниться 61 год бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Пресс-служба красно-белых опубликовала сообщение, посвященное игроку.
61 год назад родился Фёдор Черенков— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 25, 2020
Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам.
Народный футболист Народной команды.
Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович! pic.twitter.com/faQ4BGgr9f
— 61 год назад родился Федор Черенков, — говорится в сообщении. — Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам. Народный футболист Народной команды. Мы никогда не забудем Вас, Федор Федорович!
В составе «Спартака» Федор Черенков трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в Москве.
Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1286936518687371264