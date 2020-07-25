Сегодня мог исполниться 61 год бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Пресс-служба красно-белых опубликовала сообщение, посвященное игроку.

61 год назад родился Фёдор Черенков



Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам.



Народный футболист Народной команды.



Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович! pic.twitter.com/faQ4BGgr9f — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 25, 2020

— 61 год назад родился Федор Черенков, — говорится в сообщении. — Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам. Народный футболист Народной команды. Мы никогда не забудем Вас, Федор Федорович!

В составе «Спартака» Федор Черенков трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в Москве.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.