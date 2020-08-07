Президент РПЛ Сергей Прядкин в перерыве матча за Суперкубок России рассказал о регламенте премьер-лиги.

— Теперь больше двух игроков младше 18 лет не может выйти на поле. Это не убивает конкуренцию среди юношей?

— Когда подразумевалась сплошная заявка, мы подозревали не то, что на поле могут выйти 11 молодых футболистов на поле. Мы подразумевали, что, если команде не будет хватать игроков, то можно было бы дополнять состав молодыми. Запасных молодых — хоть три состава, но на поле — максимум два игрока до 18 лет. Это сделано для того, чтобы не было прецедента, о котором мы все знаем. Мы это проехали, и я не хочу вспоминать это даже. Это был поучительный пример для нас. Я пережил тяжелейшие месяцы. Я такого не переживал никогда — никогда столько критики не было. Хотя иногда она была неправильной, ведь мы действовали четко. (Гоша Чернов)