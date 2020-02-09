Никита Медведев: «Играть хочется»

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев, выигравший две серии пенальти на Кубке Париматч Премьер, поделился впечатлениями от игры с «Ростовом».

— Не очень доволен своей игрой, — признался Медведев. — На пару моментов надо обратить внимание. Гол привез — ошибся, когда смотрел, кому отдать мяч. Ошибки случаются. Хорошо, что получилось исправить. Слава богу, команда выиграла.

— Как оцените свои шансы играть в основе?

— Мои перспективы и шансы пускай оценивает тренерский штаб. Мое дело — тренироваться и работать. Стоит ли сменить прописку? Дальше будет видно, играть хочется. (Евгений Белоусов)