Никита Медведев: «Играть хочется»
20:29
Вратарь «Локомотива» Никита Медведев, выигравший две серии пенальти на Кубке Париматч Премьер, поделился впечатлениями от игры с «Ростовом».
— Не очень доволен своей игрой, — признался Медведев. — На пару моментов надо обратить внимание. Гол привез — ошибся, когда смотрел, кому отдать мяч. Ошибки случаются. Хорошо, что получилось исправить. Слава богу, команда выиграла.
— Как оцените свои шансы играть в основе?
— Мои перспективы и шансы пускай оценивает тренерский штаб. Мое дело — тренироваться и работать. Стоит ли сменить прописку? Дальше будет видно, играть хочется. (Евгений Белоусов)
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