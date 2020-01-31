Никита Чернов: «Первые тренировки прошли тяжело, ноги пока не слушаются»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о начале второго сбора самарского клуба.

— Тяжеловато после отдыха, который нам дали, — сказал Чернов клубной пресс-службе. — Я съездил домой на полтора дня, видимо, перелет сказался. Первые тренировки тяжело прошли, хотя ребята стараются, но ноги пока не слушаются.

— Что на сборах самое интересное и самое скучное? Чем Божович разбавляет тренировочный процесс?

— Шутками разбавляет, всегда так было. Когда тренировки тяжелые, много сил забирают. Самое тяжелое — рутина, каждый день одно и тоже. Как зомби встаешь — на тренировку, пообедал и спать. Часов в 7-8 приходишь в номер, созвонился с родителями и спать.

— Как оценишь готовность свою и команды в процентной шкале?

— По тренировкам видно, что пацаны уже готовы к матчам. Я, наверное, готов где-то на 65 процентов. Сыграем две игры, потом будет отталкиваться от этого.

— Первый матч после перерыва будет с «Оренбургом». Думаете, что поскорее бы начать чемпионат или нет?

— Хочется отсюда уехать в Самару, выйти на стадион и порадовать болельщиков победой.