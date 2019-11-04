Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матчей 15-го тура чемпионата России признался, что недоволен той игрой, которую москвичи показали в прошедшей встрече.

— К сожалению, игра не та, на которую все мы надеемся, — сказал Баженов в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. — В первую очередь, наверное, надо рассматривать проблемы в игре тренерскому штабу. У меня не сложилось мнение, что второй тайм был неплох. Матч надо пересматривать на ошибки. Во вторых, мне показалось, что игроки «Спартака» двигались не так, как надо было. Тула — серьезный соперник, который всегда выступал очень достойно против больших команд. Такое ощущение, что игроки выиграли у «Арсенала» еще до начала матча, с которой можно играть на полноги.

Трудно вскрывать такую оборону, конечно. Надо объединяться и бежать вперед. Показалось, что не было определенного драйва. Не хватило, возможно, движения, перемещения мяча, быстрота принятия решений. Именно это спартаковский футбол, когда забегают, удары в створ и прочее. В принципе, «Арсенал» спокойно справлялся с этими моментами.

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