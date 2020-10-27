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«Никакой результат не будет позорным для «Локомотива». Дворкович — о матче с «Баварией»

15:11
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Бывший заместитель председателя правительства РФ, известный футбольный болельщик Аркадий Дворкович поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией»

— «Локомотив» будет бороться, шансы есть только за счет дисциплинированной игры и быстрых контратак, — уверен Дворкович. — Главное, чтобы хватило физической готовности. Я не знаю, в какой форме сейчас лидеры с точки зрения функциональной готовности, готовы ли они 90 минут поддерживать темп. «Бавария» — лидеры клубного футбола, конечно, будет непросто.

— После неожиданного поражения «Ротора» (1:2), нет опасения, что в матче с «Баварией» «Локомотив» и вовсе может опозориться?

— В игре с «Баварией» любая может пропустить много голов. Любой результат не будет позором. Здесь скорее вопрос стиля игры — матч может закрыться, ущерб будет минимизирован. Это скажется на атаке. Либо игра будет открытой, но тогда «Локомотив» может пропустить много. Ни то, ни другое я бы не назвал позором. Игры чемпионата отличаются от еврокубками, и иногда после внутренних поражений бывают яркие победы в Европе. Я жду грамотной тактической схемы, которая зависит, конечно, от функциональной готовности футболистов (Константин Колмаков)

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