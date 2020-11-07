«Невкусный» пенальти. Правильно ли назначен 11-метровый в пользу «Спартака»?
В конце первого тайма матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян назначил пенальти, который можно назвать «невкусным». Ошибся ли судья, наказав 11-метровым ударом защитника хозяев поля Владимира Рыкова?
Действия игрока «Урала» можно квалифицировать как блокировку. Траектория его движения пересеклась с траекторией движения Виктора Мозеса — футболисты столкнулись плечами. «Невкусность» решения Кукуяна связана с тем, что спартаковец усилил фол — упал, подогнув ноги.
С другой стороны, Рыков бежал к мячу, пытался сыграть в него. А Мозес, так можно трактовать его действие, напрыгнул на соперника.
Эпизод пограничный. У наших экспертов вердикт Кукуяна не нашел единогласной поддержки.
Видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин провели проверку и в действия рефери не вмешались. «Спартак» выполнил пенальти и забил гол. (Александр Бобров)
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